Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T18:31
2025-09-23T18:31
2025-09-23T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Для тушения привлечена Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.В 17:45 удалось локализовать возгорание на площади 50 гектаров и ликвидировать – были привлечены 97 человек и 24 единицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
Крупный пожар в Симферопольском районе потушили с помощью аэромобильной группировки
18:31 23.09.2025 (обновлено: 18:52 23.09.2025)