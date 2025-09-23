https://crimea.ria.ru/20250923/aeromobilnaya-gruppirovka-tushit-krupnyy-pozhar-v-simferopolskom-rayone-1149662421.html

Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе

Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе

Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T18:31

2025-09-23T18:31

2025-09-23T18:52

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

симферопольский район

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e34da9fb21d9f014a77fc3b649e0fa67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Для тушения привлечена Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.В 17:45 удалось локализовать возгорание на площади 50 гектаров и ликвидировать – были привлечены 97 человек и 24 единицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250923/v-krymu-na-pozhare--pogib-15-letniy-podrostok-1149645521.html

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, новости крыма, симферопольский район, происшествия, пожар