Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T18:31
2025-09-23T18:52
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e34da9fb21d9f014a77fc3b649e0fa67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Для тушения привлечена Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.В 17:45 удалось локализовать возгорание на площади 50 гектаров и ликвидировать – были привлечены 97 человек и 24 единицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе

Крупный пожар в Симферопольском районе потушили с помощью аэромобильной группировки

18:31 23.09.2025 (обновлено: 18:52 23.09.2025)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул во вторник в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В районе н.п. Аркадьевка произошло возгорание сухой травы. На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда, водовозки и администрация СП", – проинформировали в ведомстве.
Для тушения привлечена Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.
В 17:45 удалось локализовать возгорание на площади 50 гектаров и ликвидировать – были привлечены 97 человек и 24 единицы.
