69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
https://crimea.ria.ru/20250923/69-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-devyatyu-regionami-rossii-1149642697.html
69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России - РИА Новости Крым, 23.09.2025
69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
2025-09-23T07:36
2025-09-23T07:41
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости
новости крыма
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего с полуночи и до 7 утра было уничтожено 69 вражеских БПЛА.Накануне с 5:00 до полуночи 81 украинский БПЛА был уничтожен над Крымом, Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что военные в течение всей ночи отражали удары ВСУ. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости, новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России

Над Крымом и еще девятью регионами России сбили 69 беспилотников за ночь - Минобороны

07:36 23.09.2025 (обновлено: 07:41 23.09.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, всего с полуночи и до 7 утра было уничтожено 69 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым", - сказано в сообщении.
Накануне с 5:00 до полуночи 81 украинский БПЛА был уничтожен над Крымом, Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что военные в течение всей ночи отражали удары ВСУ. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьНовостиНовости КрымаКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
