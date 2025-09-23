https://crimea.ria.ru/20250923/69-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-devyatyu-regionami-rossii-1149642697.html

69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России

В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, всего с полуночи и до 7 утра было уничтожено 69 вражеских БПЛА.Накануне с 5:00 до полуночи 81 украинский БПЛА был уничтожен над Крымом, Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что военные в течение всей ночи отражали удары ВСУ. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

