58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией

Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА.Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате ударов по городу один человек погиб и пятеро получили различные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВОВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России

