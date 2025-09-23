58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией

https://crimea.ria.ru/20250923/58-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-rossiey-1149656015.html
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА.Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате ударов по городу один человек погиб и пятеро получили различные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВОВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
