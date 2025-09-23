Рейтинг@Mail.ru
58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/58-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-rossiey-1149656015.html
58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 23.09.2025
58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА.Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате ударов по городу один человек погиб и пятеро получили различные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВОВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина69 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
пво, министерство обороны рф, белгородская область, калужская область, рязанская область, тульская область, московская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво
58 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией

Над регионами России сбили 58 беспилотников ВСУ

14:42 23.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, с 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате ударов по городу один человек погиб и пятеро получили различные ранения.
