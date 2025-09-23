https://crimea.ria.ru/20250923/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-1149668586.html

19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами

19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами - РИА Новости Крым, 23.09.2025

19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами

Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T23:25

2025-09-23T23:25

2025-09-23T23:39

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

крым

черное море

новости

белгородская область

курская область

ростовская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.С 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА. В течение ночи на вторник силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 69 вражеских дронов.Самые и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

белгородская область

курская область

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, черное море, новости, белгородская область, курская область, ростовская область, пво