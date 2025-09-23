Рейтинг@Mail.ru
19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами - РИА Новости Крым, 23.09.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами
19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами - РИА Новости Крым, 23.09.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T23:25
2025-09-23T23:39
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
крым
черное море
новости
белгородская область
курская область
ростовская область
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.С 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА. В течение ночи на вторник силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 69 вражеских дронов.Самые и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
курская область
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, черное море, новости, белгородская область, курская область, ростовская область, пво
19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами

Над Крымом и еще тремя регионами сбили 19 беспилотников

23:25 23.09.2025 (обновлено: 23:39 23.09.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников"
ПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", – сообщили в военном ведомстве РФ.
С 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА. В течение ночи на вторник силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 69 вражеских дронов.
Самые и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаКрымЧерное мореНовостиБелгородская областьКурская областьРостовская областьПВО
 
Лента новостейМолния