19 беспилотников сбили над Крымом и еще тремя регионами
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.С 8 утра до 14:00 во вторник над пятью регионами уничтожили 58 вражеских БПЛА. В течение ночи на вторник силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 69 вражеских дронов.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
23:25 23.09.2025 (обновлено: 23:39 23.09.2025)