Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 55-летний житель Херсонской области пойдет под суд за изготовление взрывчатки, с помощью которой он планировал совершить диверсию – взорвать вышку сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Враг не гнушается втягивать простых жителей Херсонщины в свои грязные планы. Однако каждый, кто выбирает этот преступный путь, должен знать: закон настигнет его в любом случае, заявил глава региона.Органы прокуратуры Херсонской области передали уголовное дело в областной суд. Соучастников злоумышленника разыскивают, ведется следствие.По информации пресс-службы надзорного ведомства, житель Херсонщины обвиняется в покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывчатки и взрывных устройств.Ранее в Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Также в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
16:52 22.09.2025 (обновлено: 17:13 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 55-летний житель Херсонской области пойдет под суд за изготовление взрывчатки, с помощью которой он планировал совершить диверсию – взорвать вышку сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Херсонской области будут судить диверсанта. 55-летний житель региона попытался заложить взрывное устройство под вышку сотовой связи в Каховском округе. Он сделал радиоуправляемую бомбу, но довести преступный замысел до конца не смог – сотрудники регионального УФСБ задержали его на месте, а взрывное устройство обезвредили", – проинформировал Сальдо.
Враг не гнушается втягивать простых жителей Херсонщины в свои грязные планы. Однако каждый, кто выбирает этот преступный путь, должен знать: закон настигнет его в любом случае, заявил глава региона.
Органы прокуратуры Херсонской области передали уголовное дело в областной суд. Соучастников злоумышленника разыскивают, ведется следствие.
"По версии следствия, обвиняемый в апреле 2025 года вступил в сговор с неустановленными лицами с целью совершения диверсии на территории региона за денежное вознаграждение", – уточнили в прокуратуре региона.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, житель Херсонщины обвиняется в покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывчатки и взрывных устройств.
Ранее в Херсонской области задержан гражданин Украины
, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Также в Тамбовской области задержали
местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева
, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
