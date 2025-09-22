https://crimea.ria.ru/20250922/zhitel-khersonskoy-oblasti-sobiralsya-vzorvat-vyshku-svyazi-1149631593.html

Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи

Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи

55-летний житель Херсонской области пойдет под суд за изготовление взрывчатки, с помощью которой он планировал совершить диверсию – взорвать вышку сотовой... РИА Новости Крым, 22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 55-летний житель Херсонской области пойдет под суд за изготовление взрывчатки, с помощью которой он планировал совершить диверсию – взорвать вышку сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Враг не гнушается втягивать простых жителей Херсонщины в свои грязные планы. Однако каждый, кто выбирает этот преступный путь, должен знать: закон настигнет его в любом случае, заявил глава региона.Органы прокуратуры Херсонской области передали уголовное дело в областной суд. Соучастников злоумышленника разыскивают, ведется следствие.По информации пресс-службы надзорного ведомства, житель Херсонщины обвиняется в покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывчатки и взрывных устройств.Ранее в Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Также в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭПДиверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном мореПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона

