https://crimea.ria.ru/20250922/zaporozhskaya-oblast-i-nikaragua-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1149633500.html
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение, которое предусматривает развитие взаимовыгодных торговых связей, промышленного и... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T17:53
2025-09-22T17:53
2025-09-22T17:51
запорожская область
никарагуа
новости
сотрудничество
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633628_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_baf0e632d16d90033cf3a06bda965090.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение, которое предусматривает развитие взаимовыгодных торговых связей, промышленного и аграрного потенциала региона, а также гуманитарные и образовательные обмены, сообщает губернатор Запорожья Евгений Балицкий.Он добавил, что церемония подписания прошла при участии представителей Никарагуа и нескольких российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и города Севастополя. По мнению сторон, соглашение станет важным шагом в укреплении двустороннего партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и НикарагуаНикарагуа признала Донбасс и Новороссию частью РоссииСимферополь и столица Никарагуа станут побратимами
запорожская область
никарагуа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633628_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_3a6fa1707d176b5420f94340353b06f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, никарагуа, новости, сотрудничество, евгений балицкий
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве