Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/zaporozhskaya-oblast-i-nikaragua-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1149633500.html
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение, которое предусматривает развитие взаимовыгодных торговых связей, промышленного и... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T17:53
2025-09-22T17:51
запорожская область
никарагуа
новости
сотрудничество
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633628_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_baf0e632d16d90033cf3a06bda965090.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение, которое предусматривает развитие взаимовыгодных торговых связей, промышленного и аграрного потенциала региона, а также гуманитарные и образовательные обмены, сообщает губернатор Запорожья Евгений Балицкий.Он добавил, что церемония подписания прошла при участии представителей Никарагуа и нескольких российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и города Севастополя. По мнению сторон, соглашение станет важным шагом в укреплении двустороннего партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и НикарагуаНикарагуа признала Донбасс и Новороссию частью РоссииСимферополь и столица Никарагуа станут побратимами
запорожская область
никарагуа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633628_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_3a6fa1707d176b5420f94340353b06f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, никарагуа, новости, сотрудничество, евгений балицкий
Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве

Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве

17:53 22.09.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоМежду Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Между Запорожской областью и Республикой Никарагуа подписано соглашение, которое предусматривает развитие взаимовыгодных торговых связей, промышленного и аграрного потенциала региона, а также гуманитарные и образовательные обмены, сообщает губернатор Запорожья Евгений Балицкий.
"Это соглашение – конкретный результат многолетнего доверительного диалога на высшем уровне, который ведут президенты Владимир Путин и Даниэль Ортега. Никарагуа в очередной раз подтверждает свою репутацию стратегического партнера, на которого можно положиться", – подчеркнул Балицкий.
Он добавил, что церемония подписания прошла при участии представителей Никарагуа и нескольких российских регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и города Севастополя. По мнению сторон, соглашение станет важным шагом в укреплении двустороннего партнерства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России
Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
 
Запорожская областьНикарагуаНовостиСотрудничествоЕвгений Балицкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
18:10Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
17:53Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
17:37Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
17:14Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
16:57В Севастополе остановили катера и паромы
16:52Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи
16:34В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
16:07На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
15:59На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
15:48Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
15:10Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
15:01РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
14:50Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
14:37В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 12 населенных пунктов
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
14:05Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
13:52Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
13:50Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
Лента новостейМолния