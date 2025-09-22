Рейтинг@Mail.ru
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек - РИА Новости Крым, 22.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250922/zaderzhan-eks-deputat-gosdumy-ruslan-balbek-1149622225.html
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек
Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. "Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года. Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

13:44 22.09.2025 (обновлено: 13:50 22.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.
В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета".
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года.
Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
