https://crimea.ria.ru/20250922/zaderzhan-eks-deputat-gosdumy-ruslan-balbek-1149622225.html

Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T13:44

2025-09-22T13:44

2025-09-22T13:50

крым

мвд по республике крым

руслан бальбек

закон и право

кабардино-балкария

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149622105_0:47:2457:1429_1920x0_80_0_0_252662e5c4959653595ba35d975123c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. "Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года. Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, руслан бальбек, закон и право, кабардино-балкария, правосудие