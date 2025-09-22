Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/vsu-atakuyut-sevastopol---nad-morem-sbili-dve-vozdushnye-tseli-1149640325.html
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 22.09.2025
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T21:13
2025-09-22T21:37
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
общественная организация "россия без долгов"
атаки всу на крым
крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В настоящее время военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей, добавил он и попросил горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. В городе объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общественная организация "россия без долгов" , атаки всу на крым, крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели

В Севастополе над морем возле Качи сбили две воздушные цели – Развожаев

21:13 22.09.2025 (обновлено: 21:37 22.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", – написал он в своем telegram-канале.

В настоящее время военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей, добавил он и попросил горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.
В городе объявлена воздушная тревога.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбщественная организация "Россия без долгов"Атаки ВСУ на КрымКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Франция признала Палестинское государство
22:30Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
22:21Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день
22:10Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
22:04Крымский мост: оперативная обстановка
21:52Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:48Спасатель из Севастополя установил рекорд России в пауэрлифтинге
21:31Почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы России
21:13ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
20:56В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:54В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
20:41Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
20:2316 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
20:07В Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
19:56Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
19:42Беспилотники атакуют Москву
19:28Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
19:06Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:52НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
Лента новостейМолния