ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 22.09.2025
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
2025-09-22T21:13
2025-09-22T21:13
2025-09-22T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В настоящее время военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей, добавил он и попросил горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. В городе объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атакуют Севастополь – над морем сбили две воздушные цели
В Севастополе над морем возле Качи сбили две воздушные цели – Развожаев
21:13 22.09.2025 (обновлено: 21:37 22.09.2025)