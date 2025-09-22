https://crimea.ria.ru/20250922/vremya-sobirat-kamni-chto-nuzhno-delat-v-den-osennego-ravnodenstviya-1124602904.html
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
22 сентября – день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-22T08:11
2025-09-22T08:11
2025-09-21T21:37
радио "спутник в крыму"
астрология
астрономия
мнения
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdb49d49065140a9bba59fda74d6c901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. 22 сентября – день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период планирования, в котором нельзя поддаваться эмоциям, зато можно делать запросы во вселенную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала астролог-психолог, ведический психолог Татьяна Ващенко.Подводить итоги и анализировать лучше на бумаге, советует Ващенко. Это полезно в любой день, но сегодня особенно. Структурировав события своей жизни, нужно освободится от всего лишнего:"Это и внутренняя ревизия, и очищение пространства вокруг себя – элементарная уборка. Сегодня избавляемся от ненужного. А вот для новых начинаний пока не время. Зато, можно отправлять большие запросы во вселенную. Тем более пятница – день Венеры: очень важно взаимодействовать с природой. Все что мы отправляем в космос, лучше делать на природе – у моря, в лесу или даже в парке. Очень важны пешие прогулки", – говорит гостья эфира.Кроме того, сегодня важно вспомнить о своих предках, провести время со старшими родственниками, с семьей – так вы получите поддержку рода. При этом положение планет сегодня больше благоволит мужчинам:"Юпитер и Меркурий дают очень сильный мужской конструктив. Есть возможность все хорошо спланировать, опираясь на логику. Это всегда правильно, но сегодня мужчинам будет легче планировать с холодной головой. А вот женщины, напротив, будут более эмоциональными – это продиктовано положением женских планет Луны и Венеры. Но поскольку день сегодня должен быть очень спокойным, очень важно не поддаваться никаким деструктивным эмоциям", – настаивает астролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250904/moschnye-vzryvy-istoschili-energiyu-solntsa--chto-budet-dalshe-1149178831.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808545_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_829119722e9604c032c4a648616a0206.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрология, астрономия, мнения, психология
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
В день осеннего равноденствия нужно подводить итоги – астролог
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым.
22 сентября – день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период планирования, в котором нельзя поддаваться эмоциям, зато можно делать запросы во вселенную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала астролог-психолог, ведический психолог Татьяна Ващенко.
"Пока солнце активно – это период динамики, следующие полгода – аналитика и подготовка к новой активной фазе. Сегодня же мы закладываем фундамент на следующий период, пока день не начнет увеличиваться. И прежде всего, следует подвести итоги первого полугодия", – советует астролог.
Подводить итоги и анализировать лучше на бумаге, советует Ващенко. Это полезно в любой день, но сегодня особенно. Структурировав события своей жизни, нужно освободится от всего лишнего:
"Это и внутренняя ревизия, и очищение пространства вокруг себя – элементарная уборка. Сегодня избавляемся от ненужного. А вот для новых начинаний пока не время. Зато, можно отправлять большие запросы во вселенную. Тем более пятница – день Венеры: очень важно взаимодействовать с природой. Все что мы отправляем в космос, лучше делать на природе – у моря, в лесу или даже в парке. Очень важны пешие прогулки", – говорит гостья эфира.
Кроме того, сегодня важно вспомнить о своих предках, провести время со старшими родственниками, с семьей – так вы получите поддержку рода. При этом положение планет сегодня больше благоволит мужчинам:
"Юпитер и Меркурий дают очень сильный мужской конструктив. Есть возможность все хорошо спланировать, опираясь на логику. Это всегда правильно, но сегодня мужчинам будет легче планировать с холодной головой. А вот женщины, напротив, будут более эмоциональными – это продиктовано положением женских планет Луны и Венеры. Но поскольку день сегодня должен быть очень спокойным, очень важно не поддаваться никаким деструктивным эмоциям", – настаивает астролог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.