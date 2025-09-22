Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе утром во вторник. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе утром во вторник. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
