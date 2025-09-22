https://crimea.ria.ru/20250922/vosem-chelovek-raneny-pri-atakakh-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1149636706.html

Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, в Белгороде ранены двое мужчин – рядом с ними сдетонировали беспилотники. Также в городскую больницу обратились две женщины, пострадавшие в результате атаки дрона. В Грайворонском округе в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью.

