Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T19:06
2025-09-22T19:06
2025-09-22T19:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, в Белгороде ранены двое мужчин – рядом с ними сдетонировали беспилотники. Также в городскую больницу обратились две женщины, пострадавшие в результате атаки дрона. В Грайворонском округе в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Восемь человек ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ – Гладков