Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T19:06
2025-09-22T19:06
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, в Белгороде ранены двое мужчин – рядом с ними сдетонировали беспилотники. Также в городскую больницу обратились две женщины, пострадавшие в результате атаки дрона. В Грайворонском округе в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью.
белгородская область
Новости
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Восемь человек ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ – Гладков

19:06 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Восемь мирных жителей получили различные ранения от ударов вражеских беспилотников", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, в Белгороде ранены двое мужчин – рядом с ними сдетонировали беспилотники. Также в городскую больницу обратились две женщины, пострадавшие в результате атаки дрона. В Грайворонском округе в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью.
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
