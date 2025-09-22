Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" запретили в Молдавии
© © Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© © Мосфильм (1973)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Власти Молдавии запретили советскую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая для "обеспечения информационной безопасности граждан", пишет РИА Новости.
"В воскресенье вечером жители не смогли увидеть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показывать телеканал "Мосфильм HD". Вместо этого они увидели синий экран с предупреждением, что ретрансляция временно приостановлена в соответствии с 4 пунктом 17 статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах", – сообщает агентство.
Указанная статья регламентирует "защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности" и запрещает ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди, заявил ранее президент России Владимир Путин. Культура играет важную роль в переломные моменты, придает силу народу, каждому человеку, подчеркнул глава российского государства.
