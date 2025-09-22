https://crimea.ria.ru/20250922/vlasti-moldavii-zapretili-film-ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-1149635601.html

Власти Молдавии запретили советскую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая для "обеспечения информационной безопасности...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Власти Молдавии запретили советскую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая для "обеспечения информационной безопасности граждан", пишет РИА Новости.Указанная статья регламентирует "защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности" и запрещает ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди, заявил ранее президент России Владимир Путин. Культура играет важную роль в переломные моменты, придает силу народу, каждому человеку, подчеркнул глава российского государства.

