В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:197:2896:1826_1920x0_80_0_0_f1d186a4e9b373d1df133ef8e51c638f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_19ed67feee37015971170f5a1c9309ff.jpg.webp
