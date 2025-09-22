https://crimea.ria.ru/20250922/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-1149632249.html

В Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе остановили катера и паромы

22.09.2025

2025-09-22T16:57

2025-09-22T16:57

2025-09-22T17:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

