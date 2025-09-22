Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 22.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250922/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-paromy-1149632249.html
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

16:57 22.09.2025 (обновлено: 17:14 22.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния