В Севастополе объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В понедельник днем воздушную тревогу уже объявляли в городе. Спустя 15 минут ее отменили. Накануне вечером в городе также объявляли воздушную тревогу. Параллельно последовало сообщение об ударе ВСУ по Форосу на Южном берегу Крыма. В результате этой атаки три человека погибли и 16 получили ранения. В ночь на понедельник над Крымом и другими регионам России сбили 114 вражеских дронов. В течение дня Киев продолжал попытки атаковать регионы России, том числе семь дронов сбиты на подлете к Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – ПутинВосемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА

