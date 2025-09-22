https://crimea.ria.ru/20250922/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1149622946.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T20:56
2025-09-22T20:56
2025-09-22T21:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В понедельник днем воздушную тревогу уже объявляли в городе. Спустя 15 минут ее отменили. Накануне вечером в городе также объявляли воздушную тревогу. Параллельно последовало сообщение об ударе ВСУ по Форосу на Южном берегу Крыма. В результате этой атаки три человека погибли и 16 получили ранения. В ночь на понедельник над Крымом и другими регионам России сбили 114 вражеских дронов. В течение дня Киев продолжал попытки атаковать регионы России, том числе семь дронов сбиты на подлете к Москве.
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
20:56 22.09.2025 (обновлено: 21:20 22.09.2025)