В Крыму не фиксируют массовых отмен броней после атаки ВСУ на Форос
В Крыму не фиксируют массовых отмен броней после атаки ВСУ на Форос
2025-09-22T13:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Все средства размещения, объекты показа и туристические фирмы в Крыму работают в обычном режиме, массовых отъездов или отмен бронирований после ночной атаки ВСУ на Форос не зафиксировано. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики.В Минкурортов порекомендовали в случае отмены туров в Крым не применять штрафные санкции. В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели КрымаУголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - СледкомДвое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
