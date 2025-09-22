В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
Мининформ Крыма за год издал 14 социально значимых книг тиражом почти в 7000 экземпляров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКниги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК Виктория Орел.
По ее словам, среди них работы о событиях Великой Отечественной войны, специальной военной операции, крымских достопримечательностях, спортсменах, а также детская литература. Орел подчеркнула, что издание социально значимой литературы ведется системно.
"Всего за десять лет, начиная с 2015 года, при поддержке Министерства издано 143 книги общим тиражом 92 280 экземпляров", – уточнила начальник управления.
Она отметила, что отбор литературы осуществляется экспертным советом, в состав которого входят специалисты в области журналистики, истории и культуры. Критерии включают социальную значимость издания и его вклад в образовательное и культурное развитие региона.
В рамках этой программы был подготовлен и издан первый том об истории печатной крымской журналистики. Как отметила Орел, книга представляет собой не только текстовое исследование, но и визуальный обзор исторических изданий полуострова. Труд уже передан в институт журналистики, медиакоммуникаций и дизайна, а также в центральные библиотечные системы республики, чтобы каждый желающий мог познакомиться с историей крымской прессы и понять, о чем писали в прошлых эпохах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: