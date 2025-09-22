Рейтинг@Mail.ru
В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T09:17
2025-09-22T09:17
литература
крым
книги
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f44fb49487e24ef0a0777e967d91bccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК Виктория Орел.По ее словам, среди них работы о событиях Великой Отечественной войны, специальной военной операции, крымских достопримечательностях, спортсменах, а также детская литература. Орел подчеркнула, что издание социально значимой литературы ведется системно.Она отметила, что отбор литературы осуществляется экспертным советом, в состав которого входят специалисты в области журналистики, истории и культуры. Критерии включают социальную значимость издания и его вклад в образовательное и культурное развитие региона.В рамках этой программы был подготовлен и издан первый том об истории печатной крымской журналистики. Как отметила Орел, книга представляет собой не только текстовое исследование, но и визуальный обзор исторических изданий полуострова. Труд уже передан в институт журналистики, медиакоммуникаций и дизайна, а также в центральные библиотечные системы республики, чтобы каждый желающий мог познакомиться с историей крымской прессы и понять, о чем писали в прошлых эпохах.
09:17 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК Виктория Орел.
По ее словам, среди них работы о событиях Великой Отечественной войны, специальной военной операции, крымских достопримечательностях, спортсменах, а также детская литература. Орел подчеркнула, что издание социально значимой литературы ведется системно.
"Всего за десять лет, начиная с 2015 года, при поддержке Министерства издано 143 книги общим тиражом 92 280 экземпляров", – уточнила начальник управления.
Она отметила, что отбор литературы осуществляется экспертным советом, в состав которого входят специалисты в области журналистики, истории и культуры. Критерии включают социальную значимость издания и его вклад в образовательное и культурное развитие региона.
В рамках этой программы был подготовлен и издан первый том об истории печатной крымской журналистики. Как отметила Орел, книга представляет собой не только текстовое исследование, но и визуальный обзор исторических изданий полуострова. Труд уже передан в институт журналистики, медиакоммуникаций и дизайна, а также в центральные библиотечные системы республики, чтобы каждый желающий мог познакомиться с историей крымской прессы и понять, о чем писали в прошлых эпохах.
