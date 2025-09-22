https://crimea.ria.ru/20250922/v-krymu-izdayut-sotsialno-znachimye-knigi-pri-podderzhke-vlastey-1149535258.html

В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей

В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей - РИА Новости Крым, 22.09.2025

В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей

В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T09:17

2025-09-22T09:17

2025-09-22T09:17

литература

крым

книги

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f44fb49487e24ef0a0777e967d91bccd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму издали 14 социально значимых книг общим тиражом 6 950 экземпляров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК Виктория Орел.По ее словам, среди них работы о событиях Великой Отечественной войны, специальной военной операции, крымских достопримечательностях, спортсменах, а также детская литература. Орел подчеркнула, что издание социально значимой литературы ведется системно.Она отметила, что отбор литературы осуществляется экспертным советом, в состав которого входят специалисты в области журналистики, истории и культуры. Критерии включают социальную значимость издания и его вклад в образовательное и культурное развитие региона.В рамках этой программы был подготовлен и издан первый том об истории печатной крымской журналистики. Как отметила Орел, книга представляет собой не только текстовое исследование, но и визуальный обзор исторических изданий полуострова. Труд уже передан в институт журналистики, медиакоммуникаций и дизайна, а также в центральные библиотечные системы республики, чтобы каждый желающий мог познакомиться с историей крымской прессы и понять, о чем писали в прошлых эпохах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войныВышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава ЖуравлеваВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литература, крым, книги, общество, новости крыма