В Большой Алуште на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T20:54
2025-09-22T19:00
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/99/079952_0:202:2912:1840_1920x0_80_0_0_32dba55c6ef17b30d6a272b9d9eebf3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского управления газового хозяйства Михаил Припутин, это связано с переустройством магистрального газопровода, подводящего газ к газораспределительной станции города. Он отметил, что работы выполняются в рамках подготовки к строительству южного обхода Алушты. По его словам, газ отключат с 8:00 23 сентября до 19:00 26 сентября. Он рекомендовал жителям отключить все газовые приборы, перекрыть краны на вводе в дом или перед счетчиком и не использовать газовое оборудование в период отключения.По данным пресс-службы "Крымгазсети", отключению подлежат абоненты в Алуште, а также селах Изобильное, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Виноградное, Утес, Бондаренково, Лазурное, Пушкино, Кипарисное, Чайка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять днейКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ

Алушта и 14 поселков на Южном берегу Крыма останутся без газа на четыре дня

20:54 22.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского управления газового хозяйства Михаил Припутин, это связано с переустройством магистрального газопровода, подводящего газ к газораспределительной станции города.
Он отметил, что работы выполняются в рамках подготовки к строительству южного обхода Алушты. По его словам, газ отключат с 8:00 23 сентября до 19:00 26 сентября.
"Возобновление газоснабжения планируется выполнять в период с 24 сентября поэтапно в соответствии с тем, как нам будет подано газоснабжение именно с магистрального газопровода. И до 26-го, именно до 19:00, планируем уже всех абонентов подключить, чтобы голубое топливо было у нас уже у всех дома", – отметил Припутин в видео, опубликованном в Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Он рекомендовал жителям отключить все газовые приборы, перекрыть краны на вводе в дом или перед счетчиком и не использовать газовое оборудование в период отключения.
По данным пресс-службы "Крымгазсети", отключению подлежат абоненты в Алуште, а также селах Изобильное, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Виноградное, Утес, Бондаренково, Лазурное, Пушкино, Кипарисное, Чайка.
