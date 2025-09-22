https://crimea.ria.ru/20250922/v-bolshoy-alushte-na-chetyre-dnya-otklyuchat-gaz-1149494236.html

В Большой Алуште на четыре дня отключат газ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского управления газового хозяйства Михаил Припутин, это связано с переустройством магистрального газопровода, подводящего газ к газораспределительной станции города. Он отметил, что работы выполняются в рамках подготовки к строительству южного обхода Алушты. По его словам, газ отключат с 8:00 23 сентября до 19:00 26 сентября. Он рекомендовал жителям отключить все газовые приборы, перекрыть краны на вводе в дом или перед счетчиком и не использовать газовое оборудование в период отключения.По данным пресс-службы "Крымгазсети", отключению подлежат абоненты в Алуште, а также селах Изобильное, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Виноградное, Утес, Бондаренково, Лазурное, Пушкино, Кипарисное, Чайка.

