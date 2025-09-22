https://crimea.ria.ru/20250922/v-belogorskom-rayone-obestocheny-devyat-naselennykh-punktov-1149623825.html

В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов

2025-09-22T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, сообщает "Крымэнерго".Также аварийное отключение подачи электроэнергии произошло в Кировском районе полуострова: без света остались села Журавки и Видное.В Симферополе в данный момент электроснабжение отключено на улицах Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусной, Репина, Февральской.На месте уже работают аварийные бригады, планируемое время восстановления подачи электроэнергии – около трех часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии

