В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов
В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов
В Крыму девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T14:37
2025-09-22T14:45
белогорский район
кировский район крыма
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, сообщает "Крымэнерго".Также аварийное отключение подачи электроэнергии произошло в Кировском районе полуострова: без света остались села Журавки и Видное.В Симферополе в данный момент электроснабжение отключено на улицах Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусной, Репина, Февральской.На месте уже работают аварийные бригады, планируемое время восстановления подачи электроэнергии – около трех часов.
Новости
белогорский район, кировский район крыма, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов

В Крыму частично обесточен Симферополь и 11 населенных пунктов в двух районах полуострова

14:37 22.09.2025 (обновлено: 14:45 22.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму девять сел в Белогорском районе полуострова и два в Кировском, а также несколько улиц в Симферополе остались без света из-за аварии на линии, сообщает "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в населенных пунктах район Белогорский: с. Синекаменка, с. Родники, с. Мелехово, с. Русское, с. Богатое, с. Лечебное, с. Мичуринское, с. Яблочное, с. Земляничное", – перечислили на предприятии.

Также аварийное отключение подачи электроэнергии произошло в Кировском районе полуострова: без света остались села Журавки и Видное.
В Симферополе в данный момент электроснабжение отключено на улицах Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусной, Репина, Февральской.
На месте уже работают аварийные бригады, планируемое время восстановления подачи электроэнергии – около трех часов.
