https://crimea.ria.ru/20250922/udar-vsu-po-forosu-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-grazhdan-belarusi-1149622537.html
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
Два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:52
2025-09-22T13:52
2025-09-22T14:00
атака бпла на форос
форос
новости
новости крыма
крым
беларусь
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА.Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть граждане страны.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧПУголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - СледкомТуристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
форос
крым
беларусь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака бпла на форос, форос, новости, новости крыма, крым, беларусь, больница
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
Пострадавшие при ударе по Форосу граждане Беларуси находятся в стабильном состоянии – ФМБА
13:52 22.09.2025 (обновлено: 14:00 22.09.2025)