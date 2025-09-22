Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
https://crimea.ria.ru/20250922/udar-vsu-po-forosu-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-grazhdan-belarusi-1149622537.html
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
Два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 22.09.2025
атака бпла на форос
форос
новости
новости крыма
крым
беларусь
больница
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА.Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть граждане страны.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
форос
крым
беларусь
РИА Новости Крым
Новости
атака бпла на форос, форос, новости, новости крыма, крым, беларусь, больница
Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси

Пострадавшие при ударе по Форосу граждане Беларуси находятся в стабильном состоянии – ФМБА

13:52 22.09.2025 (обновлено: 14:00 22.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА.

"Все пациенты находятся в стационаре, стабильные", – проинформировали в ведомстве.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть граждане страны.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
 
Атака БПЛА на ФоросФоросНовостиНовости КрымаКрымБеларусьБольница
 
