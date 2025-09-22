https://crimea.ria.ru/20250922/tri-cheloveka-pogibli-pri-atakakh-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1149611294.html

Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три человека погибли и 10 получили ранения в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T07:40

2025-09-22T07:40

2025-09-22T07:40

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

новости сво

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149611183_0:118:1260:827_1920x0_80_0_0_32fbf8e2a0c4164d943b618afc4724bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 10 получили ранения в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Наиболее тяжелая ситуация в последние дни складывается в Краснояружском и Ракитянском районах, уточнил он.Губернатор добавил, что военнослужащие Минобороны РФ и бойцы добровольческих отрядов предпринимают все максимальные меры для того, чтобы улучшить ситуацию.Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Всего в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в ФоросеВоенные отражают воздушную атаку на Севастополь

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, новости сво, атаки всу