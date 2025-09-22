Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область
Три человека погибли и 10 ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 10 получили ранения в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Наиболее тяжелая ситуация в последние дни складывается в Краснояружском и Ракитянском районах, уточнил он.
Губернатор добавил, что военнослужащие Минобороны РФ и бойцы добровольческих отрядов предпринимают все максимальные меры для того, чтобы улучшить ситуацию.
Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Всего в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей.
