Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
2025-09-22T00:00
2025-09-22T00:00
2025-09-21T15:51
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +16, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +16 градусов, днем +23...+25.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).