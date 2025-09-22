https://crimea.ria.ru/20250922/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1149575529.html

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +23...+25 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +16 градусов, днем +23...+25.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

