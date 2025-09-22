Рейтинг@Mail.ru
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-22T00:00
2025-09-21T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +23...+25 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +16 градусов, днем +23...+25.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
https://crimea.ria.ru/20250920/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1149588215.html
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +26 градусов и без осадков

00:00 22.09.2025
 
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием антициклона – будет тепло и комфортно. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +16, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +13 до +16 градусов, днем +23...+25.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
20 сентября, 17:40
Где самое теплое море в Крыму
 
