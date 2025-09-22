Рейтинг@Mail.ru
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
На подлете к Севастополю и в районе Качи силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Севастополю и в районе Качи силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона поблагодарил силы ПВО и Черноморский флот, которые отразили очередную атаку беспилотников на город-герой. И отметил, что по всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат, проинформировал Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Севастополю и в районе Качи силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Глава региона поблагодарил силы ПВО и Черноморский флот, которые отразили очередную атаку беспилотников на город-герой. И отметил, что по всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат, проинформировал Развожаев.
"Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали", – подчеркнул глава региона.
И призвал доверять официальной информации.
