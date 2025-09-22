https://crimea.ria.ru/20250922/shest-bespilotnikov-sbili-na-podlete-k-sevastopolyu-i-v-rayone-kachi-1149641023.html
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
На подлете к Севастополю и в районе Качи силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T22:10
2025-09-22T22:10
2025-09-22T22:21
новости севастополя
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На подлете к Севастополю и в районе Качи силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона поблагодарил силы ПВО и Черноморский флот, которые отразили очередную атаку беспилотников на город-герой. И отметил, что по всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более шести беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат, проинформировал Развожаев.И призвал доверять официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250922/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1149638603.html
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи
На подлете к Севастополю сбили более шести беспилотников
22:10 22.09.2025 (обновлено: 22:21 22.09.2025)