Реформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этом

Реформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этом

Начавшиеся в Европе разговоры о необходимости изменить структуру Совета Безопасности (СБ) ООН являются не более чем политиканством, поскольку реформа Совбеза...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Начавшиеся в Европе разговоры о необходимости изменить структуру Совета Безопасности (СБ) ООН являются не более чем политиканством, поскольку реформа Совбеза этой международной организации, в отличие от нее самой, в принципе невозможна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что структура Совета безопасности Организации объединенных наций отражает реалии 1945 года, но не соответствует современному миру и требует реформирования. Среди прочего он отметил, что "с симпатией" относится к инициативе Великобритании и Франции ограничить право вето в Совбезе.Тем не менее все это не более чем политиканство, уверен эксперт."Это нелепость, и людям, которые хоть немножко разбираются, она бросается в глаза. Потому что мы ведь заветируем моментально любую попытку лишить нас права вето", – сказал политолог.Аналогичным образом объясняется невозможность лишить права вето кого бы то ни было из числа постоянных стран-членов Совбеза ООН, сказал эксперт."Ограничить право вето можно только в том случае, если постоянные члены Совета Безопасности ООН, каждый из которых обладает правом вето, за это проголосуют. То есть не применят право. Но преодолеть право вето для того, чтобы отменить право вето невозможно: кто-то будет недоволен", – пояснил гость эфира.По словам эксперта, пустыми разговорами является не только обсуждение лишения права вето, а вообще реформирования Совбеза ООН.Он напомнил, что всего в составе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 15 стран-членов, из которых постоянных и наделенных правом вето только пять. Это Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Это государства, имеющие опыт победителя в мировой войне, подчеркнул Шипилин.И всевозможные инициативы расширить состав Совбеза, в частности за счет некоторых африканских и буддийских стран, звучащие уже лет двадцать, не имеют ни оснований, ни перспектив, потому ничего и не делается, считает эксперт."Были предложения добавить какие-то африканские страны в Совбез ООН, именно в состав его постоянных членов. Говорилось, что нет мусульман, нет буддистов. Можно было бы кого-то добавить. Но есть ли у этих стран опыт в разрешении глобальных конфликтов? На мой взгляд, нет. Ни одна из предлагаемых стран не имеет такого опыта", – сказал политолог.Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – ЛавровКроме того, по словам Шипилина, те, кто говорят о реформе СБ ООН, упускают один очень важный момент."Мир находится в состоянии мира, а Совет Безопасности ООН отвечает за войну. Для мирной жизни не требуется реформа Совета безопасности ООН. Он ориентирован исключительно на профилактику войны: принять какие-то решения, которые повлияют на прекращение войн. Вот для чего он нужен. А что касается мирной жизни, для этого вполне хватит институтов ООН, а их много. Организация объединенных наций – это и есть международное право. Это множество документов, которые регулируют международную жизнь", – подытожил эксперт.Резюмируя тему, политолог отметил, что с учетом новых реалий поменяться должна не структура СБ ООН, а месторасположение ее штаб-квартиры. По мнению Шипилина, она должна находиться "где-нибудь в пустыне Сахара, в районе Туниса".При этом обладать экстерриториальностью и собственной инфраструктурой, в частности аэропортом, чтобы не возникало проблем с выдачей виз, чем постоянно пользуются американцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсекаРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на ИранКрым поучаствует в формировании новых целей ООН

