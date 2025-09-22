Рейтинг@Mail.ru
Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/propali-sberezheniya-i-rebenok--na-kubani-raskryli-krupnuyu-aferu-1149633157.html
Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
Около 7-ми миллионов рублей пытались выманить дистанционные мошенники у школьника в Краснодарском крае. Подростка заставили украсть родительские банковские... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T20:41
2025-09-22T20:41
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
новости
происшествия
мессенджеры
кибербезопасность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Около 7-ми миллионов рублей пытались выманить дистанционные мошенники у школьника в Краснодарском крае. Подростка заставили украсть родительские банковские карты и уехать в соседний город, чтобы там обналичить средства. Об этом сообщили в МВД России по региону.Правоохранители рассказали, что в полицию обратилась жительница Тихорецка. Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын пропал, а из дома исчезли банковские карты. После она получила уведомления о списании крупных сумм.Полицейские нашли мальчика в соседнем городе – в Кропоткине. По информации МВД, выяснилось, что 13-летнего подростка около месяца шантажировали аферисты. Они связались с ним через мессенджер, представились заместителем директора школы, попросили пройти регистрацию на образовательной платформе и продиктовать код из SMS.В Кропоткине школьник перевел злоумышленникам 1 миллион рублей двумя платежами. Другие операции он провести не успел – его заметили правоохранители.В Севастополе двух пенсионерок обманули мошенники, чтобы выманить четыре миллиона рублей, причем одну из женщин использовали "втемную" как курьера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в КрымуВ Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ae26ba34e1ccd9a3249662f588343ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, мессенджеры, кибербезопасность, мошенничество
Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу

На Кубани подросток пытался перевести около 7 миллионов дистанционным мошенникам

20:41 22.09.2025
 
© КрымэнергоинформИнтернет
Интернет
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Около 7-ми миллионов рублей пытались выманить дистанционные мошенники у школьника в Краснодарском крае. Подростка заставили украсть родительские банковские карты и уехать в соседний город, чтобы там обналичить средства. Об этом сообщили в МВД России по региону.
Правоохранители рассказали, что в полицию обратилась жительница Тихорецка. Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын пропал, а из дома исчезли банковские карты. После она получила уведомления о списании крупных сумм.
Полицейские нашли мальчика в соседнем городе – в Кропоткине. По информации МВД, выяснилось, что 13-летнего подростка около месяца шантажировали аферисты. Они связались с ним через мессенджер, представились заместителем директора школы, попросили пройти регистрацию на образовательной платформе и продиктовать код из SMS.
"После мальчику позвонил псевдоправоохранитель и обвинил его родителей в финансировании терроризма. Чтобы спасти их от тюрьмы, мошенники убедили забрать из дома все банковские карты матери и на такси подъехать к банкомату в Кропоткине", – сказано в сообщении.
В Кропоткине школьник перевел злоумышленникам 1 миллион рублей двумя платежами. Другие операции он провести не успел – его заметили правоохранители.
В Севастополе двух пенсионерок обманули мошенники, чтобы выманить четыре миллиона рублей, причем одну из женщин использовали "втемную" как курьера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
 
Краснодарский крайМВД по Краснодарскому краюНовостиПроисшествияМессенджерыКибербезопасностьМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
20:2316 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
20:07Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
19:56Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
19:42Беспилотники атакуют Москву
19:28Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
19:06Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:52НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
18:10Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
17:53Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
17:37Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
17:14Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
16:57В Севастополе остановили катера и паромы
16:52Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи
16:34В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
16:07На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
15:59На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
15:48Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Лента новостейМолния