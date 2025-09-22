https://crimea.ria.ru/20250922/propali-sberezheniya-i-rebenok--na-kubani-raskryli-krupnuyu-aferu-1149633157.html

Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу

Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу

Около 7-ми миллионов рублей пытались выманить дистанционные мошенники у школьника в Краснодарском крае. Подростка заставили украсть родительские банковские... РИА Новости Крым, 22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Около 7-ми миллионов рублей пытались выманить дистанционные мошенники у школьника в Краснодарском крае. Подростка заставили украсть родительские банковские карты и уехать в соседний город, чтобы там обналичить средства. Об этом сообщили в МВД России по региону.Правоохранители рассказали, что в полицию обратилась жительница Тихорецка. Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын пропал, а из дома исчезли банковские карты. После она получила уведомления о списании крупных сумм.Полицейские нашли мальчика в соседнем городе – в Кропоткине. По информации МВД, выяснилось, что 13-летнего подростка около месяца шантажировали аферисты. Они связались с ним через мессенджер, представились заместителем директора школы, попросили пройти регистрацию на образовательной платформе и продиктовать код из SMS.В Кропоткине школьник перевел злоумышленникам 1 миллион рублей двумя платежами. Другие операции он провести не успел – его заметили правоохранители.В Севастополе двух пенсионерок обманули мошенники, чтобы выманить четыре миллиона рублей, причем одну из женщин использовали "втемную" как курьера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в КрымуВ Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД

