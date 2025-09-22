Рейтинг@Mail.ru
Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что российские подразделения в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.
Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское

Вооруженные силы России освободили Калиновское в Днепропетровской области - Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские подразделения в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.
