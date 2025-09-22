https://crimea.ria.ru/20250922/prodvinulis-v-glubinu-oborony-russkaya-armiya-osvobodila-kalinovskoe--1149619970.html

Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что российские подразделения в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской областиРоссийские военные освободили Березовое в Днепропетровской областиУкраина долго не продержится - громкое заявление Залужного

