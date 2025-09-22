https://crimea.ria.ru/20250922/pozhar-na-podstantsii-i-povrezhdennye-doma---vsu-atakovali-dronami-kuban-1149610383.html
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T06:04
2025-09-22T06:04
2025-09-22T07:23
краснодарский край
новости
атаки всу
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе.В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома. "Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - добавили в оперштабе. Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
В Краснодарском крае после атаки ВСУ загорелась подстанция и повреждены дома
06:04 22.09.2025 (обновлено: 07:23 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
"В ст. Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении.
Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе.
В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах.
В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома.
"Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - добавили в оперштабе.
Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь.
По информации
Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.