Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань

Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T06:04

2025-09-22T06:04

2025-09-22T07:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе.В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома. "Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - добавили в оперштабе. Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

