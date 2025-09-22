Рейтинг@Mail.ru
22.09.2025
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе.В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома. "Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - добавили в оперштабе. Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань

В Краснодарском крае после атаки ВСУ загорелась подстанция и повреждены дома

06:04 22.09.2025 (обновлено: 07:23 22.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
"В ст. Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении.
Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе.
В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах.
В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома.
"Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - добавили в оперштабе.
Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
