Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/nochnaya-ataka-bpla-na-kuban-zafiksirovany-povrezhdeniya-po-13-adresam-1149613914.html
Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам
Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам
В Славянском районе Кубани зафиксировано повреждение имущества жителей по 13 адресам после ночной атаки БПЛА, сообщает глава администрации муниципалитета Роман... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T09:54
2025-09-22T09:54
краснодарский край
происшествия
атаки всу
новости сво
кубань
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Славянском районе Кубани зафиксировано повреждение имущества жителей по 13 адресам после ночной атаки БПЛА, сообщает глава администрации муниципалитета Роман Синяговский.По его словам, пострадавших среди людей нет. На данный момент на месте падения обломков работают специалисты Росгвардии и саперы, которые обезвреживают и изымают фрагменты беспилотников.По предварительным данным, повреждены кровли, потолки и чердачные помещения жилых домов. Синяговский подчеркнул, что после завершения оценки пострадавшие получат необходимую помощь и компенсацию.Ранее сообщалось, что из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома.В ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей. Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами КубаньВ Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b693d8461c7d16c76b6979441c5f9bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, происшествия, атаки всу, новости сво, кубань, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам

В Славянском районе Кубани из-за обломков БПЛА зафиксированы повреждения по 13 адресам

09:54 22.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Славянском районе Кубани зафиксировано повреждение имущества жителей по 13 адресам после ночной атаки БПЛА, сообщает глава администрации муниципалитета Роман Синяговский.
По его словам, пострадавших среди людей нет. На данный момент на месте падения обломков работают специалисты Росгвардии и саперы, которые обезвреживают и изымают фрагменты беспилотников.
"Комиссия администрации выезжает на адреса для оценки причиненного ущерба, проводит обследование по адресам и фиксирует последствия", – уточнил он.
По предварительным данным, повреждены кровли, потолки и чердачные помещения жилых домов. Синяговский подчеркнул, что после завершения оценки пострадавшие получат необходимую помощь и компенсацию.
Ранее сообщалось, что из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома.
В ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей.
Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
 
Краснодарский крайПроисшествияАтаки ВСУНовости СВОКубаньНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
12:40Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
12:30В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
12:15Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
12:08Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
11:59В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:46Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:23Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
11:13Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
11:06Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
10:59Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
10:49На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
10:24Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей
10:11Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу
09:54Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам
09:17В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
09:00После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
08:54Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
08:29Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
08:14Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
Лента новостейМолния