Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам

Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам

В Славянском районе Кубани зафиксировано повреждение имущества жителей по 13 адресам после ночной атаки БПЛА, сообщает глава администрации муниципалитета Роман... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T09:54

2025-09-22T09:54

2025-09-22T09:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Славянском районе Кубани зафиксировано повреждение имущества жителей по 13 адресам после ночной атаки БПЛА, сообщает глава администрации муниципалитета Роман Синяговский.По его словам, пострадавших среди людей нет. На данный момент на месте падения обломков работают специалисты Росгвардии и саперы, которые обезвреживают и изымают фрагменты беспилотников.По предварительным данным, повреждены кровли, потолки и чердачные помещения жилых домов. Синяговский подчеркнул, что после завершения оценки пострадавшие получат необходимую помощь и компенсацию.Ранее сообщалось, что из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на электроподстанции в Каневском районе Краснодарского края. Также повреждены частные дома в Славянске-на-Кубани и в Калининском районе. В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошел пожар. Также осколками повреждены соседние дома.В ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей. Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами КубаньВ Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА

