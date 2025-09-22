https://crimea.ria.ru/20250922/nazvany-regiony-rf-s-samoy-vysokoy-zarplatoy-na-kakom-meste-krym-1149610998.html
Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T08:54
2025-09-22T08:54
2025-09-22T08:54
рейтинг
зарплата
крым
севастополь
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.Как отметили специалисты, во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако средняя зарплата не всегда точно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Медианная зарплата считается более точным показателем. Это значение, которое находится посередине всех зарплат сотрудников определенной группы.Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата составляет 146,6 тыс. рублей и превышает стоимость потребительского набора в 5,1 раза. На втором месте – Чукотский автономный округ, где на медианную зарплату в 172 тыс. рублей можно приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где медианная зарплата 116,8 тыс. и 128,1 тыс. рублей) эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Первую пятерку рейтинга замыкает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (107,2 тыс. рублей).Республика Крым и Севастополь в данном рейтинге находятся на 75-м и 76-м местах соответственно. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.Ниже РК и Севастополя в рейтинге располагаются Алтайский край, Ивановская область, Ставрополье и республики Северного Кавказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплатуЭкономика России должна стать экономикой высоких зарплат – ПутинКаким будет размер МРОТ в 2026 году
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рейтинг, зарплата, крым, севастополь, россия, новости
Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
Крым занял 75-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Как отметили специалисты, во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако средняя зарплата не всегда точно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Медианная зарплата считается более точным показателем. Это значение, которое находится посередине всех зарплат сотрудников определенной группы.
Эксперты рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат. Оценка производилась по покупательной способности зарплаты.
Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата составляет 146,6 тыс. рублей и превышает стоимость потребительского набора в 5,1 раза. На втором месте – Чукотский автономный округ, где на медианную зарплату в 172 тыс. рублей можно приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где медианная зарплата 116,8 тыс. и 128,1 тыс. рублей) эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Первую пятерку рейтинга замыкает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (107,2 тыс. рублей).
Республика Крым и Севастополь в данном рейтинге находятся на 75-м и 76-м местах соответственно. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.
Ниже РК и Севастополя в рейтинге располагаются Алтайский край, Ивановская область, Ставрополье и республики Северного Кавказа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: