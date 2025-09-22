https://crimea.ria.ru/20250922/nazvany-regiony-rf-s-samoy-vysokoy-zarplatoy-na-kakom-meste-krym-1149610998.html

Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым

Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым

22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.Как отметили специалисты, во втором квартале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако средняя зарплата не всегда точно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Медианная зарплата считается более точным показателем. Это значение, которое находится посередине всех зарплат сотрудников определенной группы.Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата составляет 146,6 тыс. рублей и превышает стоимость потребительского набора в 5,1 раза. На втором месте – Чукотский автономный округ, где на медианную зарплату в 172 тыс. рублей можно приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где медианная зарплата 116,8 тыс. и 128,1 тыс. рублей) эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Первую пятерку рейтинга замыкает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (107,2 тыс. рублей).Республика Крым и Севастополь в данном рейтинге находятся на 75-м и 76-м местах соответственно. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.Ниже РК и Севастополя в рейтинге располагаются Алтайский край, Ивановская область, Ставрополье и республики Северного Кавказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплатуЭкономика России должна стать экономикой высоких зарплат – ПутинКаким будет размер МРОТ в 2026 году

