На Кубани загорелся пассажирский электропоезд - РИА Новости Крым, 22.09.2025
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд - РИА Новости Крым, 22.09.2025
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025
краснодарский край
происшествия
поезд
пожар в симферопольском районе крыма
южная транспортная прокуратура
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149630744_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_754a544e526f4507818bf3caca4dfacf.jpg
краснодарский край
краснодарский край, происшествия, поезд, пожар в симферопольском районе крыма, южная транспортная прокуратура, новости
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд

На Кубани загорелись три вагона поезда Краснодар-Староминская – пассажиры эвакуированы

15:59 22.09.2025 (обновлено: 16:20 22.09.2025)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
В Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"Горели три последних вагона, площадь возгорания – 200 квадратных метров. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. В 15.27 пожар полностью потушили.
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
В Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания в электропоезде.
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
В Краснодарском крае произошло возгорание в электропоезде
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читайте также на РИА Новости Крым:
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
 
Лента новостейМолния