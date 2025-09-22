https://crimea.ria.ru/20250922/na-kubani-zagorelis-dva-vagona-passazhirskogo-elektropoezda-1149629393.html

На Кубани загорелся пассажирский электропоезд

На Кубани загорелся пассажирский электропоезд - РИА Новости Крым, 22.09.2025

На Кубани загорелся пассажирский электропоезд

В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T15:59

2025-09-22T15:59

2025-09-22T16:20

краснодарский край

происшествия

поезд

пожар в симферопольском районе крыма

южная транспортная прокуратура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149630744_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_754a544e526f4507818bf3caca4dfacf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает региональное управление МЧС России."Горели три последних вагона, площадь возгорания – 200 квадратных метров. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. В 15.27 пожар полностью потушили.Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания в электропоезде."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуНа Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, поезд, пожар в симферопольском районе крыма, южная транспортная прокуратура, новости