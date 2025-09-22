https://crimea.ria.ru/20250922/na-kubani-zagorelis-dva-vagona-passazhirskogo-elektropoezda-1149629393.html
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает региональное управление МЧС России."Горели три последних вагона, площадь возгорания – 200 квадратных метров. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. В 15.27 пожар полностью потушили.Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания в электропоезде."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.
краснодарский край
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
На Кубани загорелись три вагона поезда Краснодар-Староминская – пассажиры эвакуированы
15:59 22.09.2025 (обновлено: 16:20 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сгорели три вагона пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар-Староминская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"Горели три последних вагона, площадь возгорания – 200 квадратных метров. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал. В 15.27 пожар полностью потушили.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания в электропоезде.
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.
