Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T06:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером небольшой затор образовался на выезде из Крыма, ждать проезда приходилось около часа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
