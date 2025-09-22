Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250922/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-utro-ponedelnika-1149610556.html
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T06:17
2025-09-22T06:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером небольшой затор образовался на выезде из Крыма, ждать проезда приходилось около часа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

06:17 22.09.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Накануне вечером небольшой затор образовался на выезде из Крыма, ждать проезда приходилось около часа.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрым
 
Лента новостейМолния