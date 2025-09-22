https://crimea.ria.ru/20250922/krymskiy-most-seychas---rastet-ochered-so-storony-kerchi-1149618891.html
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
