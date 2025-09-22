Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи

12:15 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 12.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния