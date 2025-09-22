Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250922/krymskiy-most-ochered-na-vyezd-s-poluostrova-vyrosla-v-chetyre-raza-1149623565.html
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста на выезде с полуострова очередь выросла в четыре раза за два часа, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T14:20
2025-09-22T14:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста на выезде с полуострова очередь выросла в четыре раза за два часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В полдень досмотра перед выездом из Крыма ждали 100 автомобилей. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза

Крымский мост – в очереди на выезде с полуострова проезда ждут более 400 автомобилей

14:20 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста на выезде с полуострова очередь выросла в четыре раза за два часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14:00 очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 405 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
В полдень досмотра перед выездом из Крыма ждали 100 автомобилей. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
