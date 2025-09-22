https://crimea.ria.ru/20250922/krymskiy-most-ochered-na-vyezd-s-poluostrova-vyrosla-v-chetyre-raza-1149623565.html
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста на выезде с полуострова очередь выросла в четыре раза за два часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В полдень досмотра перед выездом из Крыма ждали 100 автомобилей. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
