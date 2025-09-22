https://crimea.ria.ru/20250922/kakoy-segodnya-prazdnik-22-sentyabrya-1131515597.html

Какой сегодня праздник: 22 сентября

Какой сегодня праздник: 22 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Какой сегодня праздник: 22 сентября

В этот день миллионы автовладельцев оставляют свои машины и идут на работу пешком, эко-активисты защищают слонов и носорогов, а пользователи соцсетей занимаются РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-22T00:01

2025-09-22T00:01

2025-09-21T23:58

новости

общество

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131516052_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_e487eafe02851a50952fe01bc21217f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В этот день миллионы автовладельцев оставляют свои машины и идут на работу пешком, эко-активисты защищают слонов и носорогов, а пользователи соцсетей занимаются раскрашиванием серости. В этот день в Америке от рабства освободили негров. Родились ученый Майкл Фарадей и создатель самого первого толкового словаря СССР Сергей Ожегов.Что празднуют в миреБолее сотни миллионов человек по всему миру отмечают День без автомобиля. Последние несколько десятков лет страны Запада ежегодно участвуют в акции, которая представляет собой отказ от использования личных транспортных средств на один день. В крупных городах России 22 сентября тысячи людей также отказываются от поездок на машине. Ранее эксперты подсчитали, что если российская столица хотя бы на день полностью откажется от использования авто, то число вредных выбросов уменьшится на 2,7 тыс. тонн.Еще один экологический праздник – Всемирный день защиты слонов. Инициатором его зарождения стали международные природоохранные организации и экологи, которые уже не один десяток лет бьют тревогу в связи с резким сокращением слоновьей популяции, поскольку некоторые виды находятся на грани вымирания. Причиной стало бесконтрольное убийство слонов ради мяса и дорогостоящих бивней.Не лучше положение в семействе носороговых, 95% представителей которых было уничтожено еще в прошлом веке. Ученые подсчитали, что когда-то в мире насчитывался 61 род носороговых, а сегодня их осталось пять. Поэтому по инициативе Всемирного фонда дикой природы с 2010 года 22 сентября отмечается еще и День носорога.Фанаты произведения "Хоббит, или Туда и обратно" сегодня отмечают день рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов, знаменитых персонажей творений Джона Рональда Руэла Толкина. Их дату рождения автор сам указал в книгах. Именно поэтому мировое сообщество отмечает День Хоббита.Еще сегодня можно отметить День раскрашивания серости, День любовной записки, Международный день сияющего мира и День каракулей. Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона.Знаменательные событияВ 1764 году императрица Екатерина II распорядилась устанавливать вдоль дорог каменные верстовые столбы вместо деревянных. Их изготавливали в мастерских Исаакиевского собора. Однако позже ее внук Александр I снова заменил такие дорожные знаки на деревянные.В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.Первая почтовая открытка в мире была напечатана в Австрии в 1869 году. Тогда она называлась "карточкой для корреспонденции".В 1944 году Красная армия освободила Таллин от фашистских войск. Во время операции погибли шесть тысяч советских солдат, еще 24 тысячи ранило. Через три года на месте братской могилы был установлен Бронзовый солдат, однако в 2007 году его перенесли по решению эстонский властей.Кто родилсяВ этот день в 1791 году родился английский физик и химик Майкл Фарадей. Он прославился созданием генератора и открыл электромагнитную индукцию.125 лет назад родился Сергей Ожегов – создатель самого первого толкового словаря СССР. Кстати, одному человеку словарь Ожегова помог выйти из тюрьмы. Парень получил большой срок за изнасилование. На досуге он взял из тюремной библиотеки четвертое издание словаря и посмотрел значение слова "насиловать". Оказалось, в его случае никакого насилия не было: все совершалось по взаимному согласию, а девушка просто отомстила ему за отказ на ней жениться. Парень добился пересмотра дела и вышел на свободу.Еще сегодня родились итальянский певец Андреа Бочелли, британская актриса и певица Билли Пайпер, голливудский актер Том Фелтон, известному всему миру благодаря роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, праздники и памятные даты