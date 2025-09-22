Рейтинг@Mail.ru
Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день
Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день
Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день
Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы. Полицейские задержали экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека. Вооруженные силы России освободили очередной населенный пункт в Днепропетровской области и уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников над регионами РФ. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября. Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой.О главных событиях и происшествиях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Форосе после удара ВСУТри человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Заявления Путина на СовбезеРоссия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер.В то же время, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, Россия считает оправданным попытаться сохранить сложившийся благодаря ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях) статус-кво, отметил глава российского государства.Задержание экс-депутата Госдумы БальбекаПолицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.Успехи Армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Кроме того, армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойцы ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей.Осенний призывОсенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Срочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут. Если призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.Зарплата в Крыму и СевастополеЯмало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно, свидетельствует исследование РИА Новости. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день

Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совета безопасности России – главное за день

22:21 22.09.2025
 
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы. Полицейские задержали экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека. Вооруженные силы России освободили очередной населенный пункт в Днепропетровской области и уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников над регионами РФ. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября. Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой.
О главных событиях и происшествиях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация в Форосе после удара ВСУ

Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Более шести беспилотников сбили на подлете к Севастополю и в районе Качи

Заявления Путина на Совбезе

Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер.
В то же время, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, Россия считает оправданным попытаться сохранить сложившийся благодаря ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях) статус-кво, отметил глава российского государства.
В Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"

Задержание экс-депутата Госдумы Бальбека

Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо

Успехи Армии России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Кроме того, армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойцы ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей.
Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины

Осенний призыв

Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Срочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут. Если призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.
Реформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этом

Зарплата в Крыму и Севастополе

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно, свидетельствует исследование РИА Новости. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.
Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
