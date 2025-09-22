https://crimea.ria.ru/20250922/foros-posle-udara-vsu-i-zayavleniya-putina-na-sovbeze-rf-glavnoe-za-den-1149637331.html

Форос после удара ВСУ и заявления Путина на Совбезе РФ: главное за день

2025-09-22T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы. Полицейские задержали экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека. Вооруженные силы России освободили очередной населенный пункт в Днепропетровской области и уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников над регионами РФ. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября. Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой.О главных событиях и происшествиях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Форосе после удара ВСУТри человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Заявления Путина на СовбезеРоссия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Примером тому является решение Москвы об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, отметил российский лидер.В то же время, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, Россия считает оправданным попытаться сохранить сложившийся благодаря ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях) статус-кво, отметил глава российского государства.Задержание экс-депутата Госдумы БальбекаПолицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.Успехи Армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Кроме того, армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойцы ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей.Осенний призывОсенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Срочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут. Если призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.Зарплата в Крыму и СевастополеЯмало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов с самой высокой медианной зарплатой во втором квартале этого года, Крым и Севастополь заняли 75-е и 76-е места соответственно, свидетельствует исследование РИА Новости. Медианная зарплата в РК, по данным исследования, составляет 43,9 тыс. рублей, в городе федерального значения – 46,6 тыс. рублей. Покупательская способность зарплат в двух субъектах равна 1,9 набора товаров и услуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

