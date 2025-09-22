https://crimea.ria.ru/20250922/dve-zhenschiny-raneny-pri-padenii-oblomkov-sbitykh-bespilotnikov-v-belgorode-1149619014.html

Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде

В результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали две женщины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T12:40

2025-09-22T12:40

2025-09-22T12:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали две женщины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И добавил, что в городе зафиксированы многочисленные повреждения. Разрушены остекление и фасад здания городской администрации, у расположенного рядом коммерческого объекта также выбиты стекла. В шести многоэтажках в 15 квартирах повреждены стекла, осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены окна социального объекта, кровля административного здания и Собора Смоленской иконы Божией Матери.По данным Минобороны, за период с 8.00 до 12.00 средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской областью.Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения.В воскресенье вечером украинские боевики также атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресамБеспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации БелгородаТри человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

