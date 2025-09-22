Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
В Белгороде две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников – Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых дронов в Белгороде пострадали две женщины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Бригада скорой доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", – уточнил он.
И добавил, что в городе зафиксированы многочисленные повреждения. Разрушены остекление и фасад здания городской администрации, у расположенного рядом коммерческого объекта также выбиты стекла. В шести многоэтажках в 15 квартирах повреждены стекла, осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены окна социального объекта, кровля административного здания и Собора Смоленской иконы Божией Матери.
По данным Минобороны, за период с 8.00 до 12.00 средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской областью.
Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения.
В воскресенье вечером украинские боевики также атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
