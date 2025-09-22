Рейтинг@Mail.ru
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T18:10
2025-09-22T18:11
цены в крыму
севастополь
новости севастополя
экономика крыма
продукты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628409_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_209e09a500287c7765933c869f1dca9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца и мороженую рыбу. Об этом сообщили в правительстве города.Стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве.Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы.
севастополь
цены в крыму, севастополь, новости севастополя, экономика крыма, продукты
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные

В Севастополе подешевел сахар и "борщевой набор" – власти

18:10 22.09.2025 (обновлено: 18:11 22.09.2025)
 
© Правительство СевастополяПродукты в супермаркете
Продукты в супермаркете
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца и мороженую рыбу. Об этом сообщили в правительстве города.
"На прошлой неделе снизились цены на сахар, подсолнечное масло, молоко, яблоки, помидоры и "борщевой набор": картофель, капуста, лук репчатый, морковь, свекла", – сказано в сообщении.
Стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве.
Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.
"С начала года перечень таких товаров расширился с 23 до 46 позиций, включив детское питание, подгузники и средства гигиены. В этом году в соглашении участвуют 10 торговых сетей, в 122 магазинах", – напомнили в правительстве Севастополя.
Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы.
