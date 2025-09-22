https://crimea.ria.ru/20250922/chto-s-tsenami-na-borschevoy-nabor-v-sevastopole--aktualnye-dannye-1149618384.html

Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные

Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные

Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T18:10

2025-09-22T18:10

2025-09-22T18:11

цены в крыму

севастополь

новости севастополя

экономика крыма

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628409_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_209e09a500287c7765933c869f1dca9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца и мороженую рыбу. Об этом сообщили в правительстве города.Стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве.Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как взыскать с магазина убытки дистанционноБензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекордВ России появились "цветочные" аферисты

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, севастополь, новости севастополя, экономика крыма, продукты