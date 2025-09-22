https://crimea.ria.ru/20250922/chto-s-tsenami-na-borschevoy-nabor-v-sevastopole--aktualnye-dannye-1149618384.html
Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца и мороженую рыбу. Об этом сообщили в правительстве города.Стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве.Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе снизились цены на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы.
В Севастополе подешевел сахар и "борщевой набор" – власти
18:10 22.09.2025 (обновлено: 18:11 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сахар, подсолнечное масло и продукты "борщевого набора" стали дешевле в Севастополе за последнюю неделю. Незначительный рост цен отмечен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца и мороженую рыбу. Об этом сообщили в правительстве города.
"На прошлой неделе снизились цены на сахар, подсолнечное масло, молоко, яблоки, помидоры и "борщевой набор": картофель, капуста, лук репчатый, морковь, свекла", – сказано в сообщении.
Стоимость основных продуктов, включенных в специальный Меморандум между правительством города и торговыми сетями, остается стабильной, заверили в правительстве.
Магазины держат свою наценку на эти товары в пределах 0-15%, чтобы продукты первой необходимости оставались доступными. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка каждую неделю проверяет цены.
"С начала года перечень таких товаров расширился с 23 до 46 позиций, включив детское питание, подгузники и средства гигиены. В этом году в соглашении участвуют 10 торговых сетей, в 122 магазинах", – напомнили в правительстве Севастополя.
Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе снизились цены
на охлажденных и мороженых кур, макароны из муки высшего сорта, яблоки, свежие огурцы, картофель и мясные консервы.
