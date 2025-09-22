https://crimea.ria.ru/20250922/chetyre-cheloveka-postradali-v-avarii-s-avtobusom-pod-simferopolem-1149633279.html
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
В Крыму на трассе столкнулись иномарка и рейсовый автобус – водитель легковушки не предоставил преимущество, выезжая на главную дорогу. В результате пострадали... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T17:37
2025-09-22T17:37
2025-09-22T17:41
симферопольский район
николаевка
новости крыма
автобус
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633020_0:149:772:583_1920x0_80_0_0_9dbbf5b54f2892e382e9977e8b53da7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе столкнулись иномарка и рейсовый автобус – водитель легковушки не предоставил преимущество, выезжая на главную дорогу. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.По предварительной информации, авария произошла в понедельник на автодороге Симферополь – Николаевка в Симферопольском районе.В автобусе на момент происшествия находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре."В результате ДТП четверым лицам, двигавшимся в автомобиле, в том числе несовершеннолетнему 2012 года рождения, оказана медицинская помощь", – добавили в надзорном ведомстве.Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее стало известно, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и заборВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеГде в Крыму чаще всего происходят ДТП
симферопольский район
николаевка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149633020_0:77:772:655_1920x0_80_0_0_52ead04228b1f28b51ea614b97c4b54a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферопольский район, николаевка, новости крыма, автобус, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Симферопольском районе Крыма
17:37 22.09.2025 (обновлено: 17:41 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе столкнулись иномарка и рейсовый автобус – водитель легковушки не предоставил преимущество, выезжая на главную дорогу. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.
По предварительной информации, авария произошла в понедельник на автодороге Симферополь – Николаевка в Симферопольском районе.
"Водитель автомобиля Opel Zafira при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество рейсовому автобусу КАВЗ, следовавшему со стороны пгт Николаевка, в результате чего произошло столкновение автотранспортных средств", – сказано в сообщении правоохранителей.
В автобусе на момент происшествия находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре.
"В результате ДТП четверым лицам, двигавшимся в автомобиле, в том числе несовершеннолетнему 2012 года рождения, оказана медицинская помощь", – добавили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее стало известно, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма
за минувшую неделю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: