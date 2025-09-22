https://crimea.ria.ru/20250922/chetyre-cheloveka-postradali-v-avarii-s-avtobusom-pod-simferopolem-1149633279.html

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем

В Крыму на трассе столкнулись иномарка и рейсовый автобус – водитель легковушки не предоставил преимущество, выезжая на главную дорогу. В результате пострадали... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T17:37

2025-09-22T17:37

2025-09-22T17:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе столкнулись иномарка и рейсовый автобус – водитель легковушки не предоставил преимущество, выезжая на главную дорогу. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.По предварительной информации, авария произошла в понедельник на автодороге Симферополь – Николаевка в Симферопольском районе.В автобусе на момент происшествия находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре."В результате ДТП четверым лицам, двигавшимся в автомобиле, в том числе несовершеннолетнему 2012 года рождения, оказана медицинская помощь", – добавили в надзорном ведомстве.Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее стало известно, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и заборВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеГде в Крыму чаще всего происходят ДТП

