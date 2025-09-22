https://crimea.ria.ru/20250922/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1149638603.html
Беспилотники атакуют Москву
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в понедельник вечером сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
2025-09-22T19:42
2025-09-22T19:42
2025-09-22T20:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в понедельник вечером сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Экстренные службы работают на местах, уточнил мэр столицы.Восемь человек ранее в понедельник получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В ночь на 22 сентября над регионами РФ и в частности над Крымом сбили 114 вражеских дрона. Накануне ВСУ атаковали Форос, в результате чего погибли трое и ранены 16 человек.
