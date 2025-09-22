https://crimea.ria.ru/20250922/bespilotnik-vsu-vzorvalsya-vozle-zdaniya-administratsii-belgoroda-1149611692.html
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T08:29
2025-09-22T08:29
2025-09-22T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставила в городскую больницу №2.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
Украинский дрон сдетонировал возле здания администрации Белгорода – два человека ранены
08:29 22.09.2025 (обновлено: 09:30 22.09.2025)