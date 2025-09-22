Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/bespilotnik-vsu-vzorvalsya-vozle-zdaniya-administratsii-belgoroda-1149611692.html
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T08:29
2025-09-22T09:30
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149612185_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_1a83274ac469175b59d1a571d26cf403.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставила в городскую больницу №2.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149612185_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_1400b1ffffd2a55b833cee94ff4ccab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия
Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода

Украинский дрон сдетонировал возле здания администрации Белгорода – два человека ранены

08:29 22.09.2025 (обновлено: 09:30 22.09.2025)
 
© Telegram Валентин ДемидовБеспилотник взорвался у здания администрации Белгорода
Беспилотник взорвался у здания администрации Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставила в городскую больницу №2.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
При атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе
114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
09:17В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
09:00После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
08:54Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
08:29Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
08:14Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
08:11Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
07:40Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область
07:17114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России
07:07Реформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этом
06:38Какие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымское
06:17Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
06:04Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
00:45В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
00:01Какой сегодня праздник: 22 сентября
00:00Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
23:50МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
23:19Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
23:07Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
22:55Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
Лента новостейМолния