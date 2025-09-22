https://crimea.ria.ru/20250922/bespilotnik-vsu-vzorvalsya-vozle-zdaniya-administratsii-belgoroda-1149611692.html

Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода

2025-09-22T08:29

2025-09-22T08:29

2025-09-22T09:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены двое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставила в городскую больницу №2.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак украинских боевиков погибли три человека и 10 получили ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань

