Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины
Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины
Армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:30
2025-09-22T14:58
россия
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойца освободили населенный пункт в Днепропетровской области и ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка. ВСУ тут потеряли более 190 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Майское, Резниковка, Миньковка, Бересток, Иванополье и Константиновка ДНР. Украинская армия потеряла на этом участке до 210 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
россия
россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, инфографика
Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины

Вооруженные силы РФ ликвидировали больше 1500 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

13:30 22.09.2025 (обновлено: 14:58 22.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойца освободили населенный пункт в Днепропетровской области и ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"Нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка. ВСУ тут потеряли более 190 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Майское, Резниковка, Миньковка, Бересток, Иванополье и Константиновка ДНР. Украинская армия потеряла на этом участке до 210 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ на 22 сентября 2025 годаСводка Минобороны РФ на 22 сентября 2025 года
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
