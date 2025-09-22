https://crimea.ria.ru/20250922/armiya-rf-udarila-po-obektam-aviaproma-i-voennym-aerodromam-ukrainy-1149621291.html

Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины

Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины

Армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T13:30

2025-09-22T13:30

2025-09-22T14:58

россия

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по переднему краю линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО и заходит в глубину обороны противника на отдельных участках фронта. За минувшие сутки российские бойца освободили населенный пункт в Днепропетровской области и ликвидировали 1535 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка. ВСУ тут потеряли более 190 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Майское, Резниковка, Миньковка, Бересток, Иванополье и Константиновка ДНР. Украинская армия потеряла на этом участке до 210 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

