https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
16 мужчин и женщин и трехлетняя девочка ранены при атаках Украины на города ДНР – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Ленинском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ тяжело ранен ребенок – девочка 2022 года, тяжелые ранения получила женщина 1999 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1987, 1994, 1991 годов рождения", – перечислил глава региона.
Кроме того, девять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Куйбышевский район Донецка. В Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали сотрудники администрации Горловки – 66-летняя женщина и 39-летний мужчина. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения средней степени тяжести получил 60-летний мужчина. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.
По его данным, в Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе. К этому часу со стороны ВФУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.
