16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР

17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево.

2025-09-22T20:23

2025-09-22T20:23

2025-09-22T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, девять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Куйбышевский район Донецка. В Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали сотрудники администрации Горловки – 66-летняя женщина и 39-летний мужчина. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения средней степени тяжести получил 60-летний мужчина. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.По его данным, в Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе. К этому часу со стороны ВФУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человекДвое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и ГорловкуДрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей

2025

