Рейтинг@Mail.ru
16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/16-vzroslykh-i-trekhletniy-rebenok-raneny-pri-atakakh-ukrainy-na-goroda-dnr-1149639752.html
16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2025
16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T20:23
2025-09-22T20:23
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, девять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Куйбышевский район Донецка. В Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали сотрудники администрации Горловки – 66-летняя женщина и 39-летний мужчина. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения средней степени тяжести получил 60-летний мужчина. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.По его данным, в Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе. К этому часу со стороны ВФУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человекДвое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и ГорловкуДрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, обстрелы всу
16 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР

16 мужчин и женщин и трехлетняя девочка ранены при атаках Украины на города ДНР – Пушилин

20:23 22.09.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 17 мирных жителей, в том числе трехлетний ребенок, получили ранения при атаках ВСУ на жилые районы Донецка, Горловки и Дебальцево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Ленинском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ тяжело ранен ребенок – девочка 2022 года, тяжелые ранения получила женщина 1999 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1987, 1994, 1991 годов рождения", – перечислил глава региона.
Кроме того, девять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Куйбышевский район Донецка. В Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали сотрудники администрации Горловки – 66-летняя женщина и 39-летний мужчина. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения средней степени тяжести получил 60-летний мужчина. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.
По его данным, в Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе. К этому часу со стороны ВФУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку
Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
20:2316 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
20:07Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
19:56Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
19:42Беспилотники атакуют Москву
19:28Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
19:06Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:52НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
18:10Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
17:53Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
17:37Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
17:14Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
16:57В Севастополе остановили катера и паромы
16:52Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи
16:34В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
16:07На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
15:59На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
15:48Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Лента новостейМолния