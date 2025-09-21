Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в департаменте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.

Будет организована работа компенсационного маршрута, уточнили в департаменте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния