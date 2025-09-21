Рейтинг@Mail.ru
Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
Требования президента США Дональда Трампа о передаче под американский контроль авиабазы Баграм в Афганистане – попытка взять под контроль этот регион в целом. 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Требования президента США Дональда Трампа о передаче под американский контроль авиабазы Баграм в Афганистане – попытка взять под контроль этот регион в целом. К тому же это могло бы принести Штатам очередную "маленькую победу" для достижения своих внутриполитических целей. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Ранее стало известно, что Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Штатов, и пригрозил плохими последствиями в случае отказа сделать это. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт.Предшественник нынешнего президента Америки – Джозеф Байден – в 2021 году вывел американские войска из Афганистана, напомнил эксперт. А Дональд Трамп вновь пытается вернуть контроль над этим регионом."В Афганистане огромные залежи лития и других ценных минералов. И, помимо этого, находясь там, можно контролировать окружающий регион", – считает Дмитрий Журавлев.Но такие требования американского лидера могут не понравиться Китаю, который намерен вкладывать деньги в Афганистан, выразил мнение эксперт.Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали также заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем ВостокеЧто показал налет дронов на Польшу – мнениеКиев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм

Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм в Афганистане для получения контроля над всем регионом

21:07 21.09.2025
 
© РИА Новости . Саид Закерия / Перейти в фотобанкАвиабаза в Баграме
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Саид Закерия
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Требования президента США Дональда Трампа о передаче под американский контроль авиабазы Баграм в Афганистане – попытка взять под контроль этот регион в целом. К тому же это могло бы принести Штатам очередную "маленькую победу" для достижения своих внутриполитических целей. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее стало известно, что Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Штатов, и пригрозил плохими последствиями в случае отказа сделать это. В правительстве Афганистана посоветовали США придерживаться реалистичного и рационального подхода, чтобы не повторять прошлый неудачный опыт.

"Трамп – маскулинный политик и ему всегда нужен какой-то успех. Ему надо постоянно что-нибудь требовать, что-нибудь брать. То он хотел Гренландию забрать, то Канаду присоединить. Теперь вот базу в Афганистане захотел", – рассуждает политолог.

Предшественник нынешнего президента Америки – Джозеф Байден – в 2021 году вывел американские войска из Афганистана, напомнил эксперт. А Дональд Трамп вновь пытается вернуть контроль над этим регионом.
"В Афганистане огромные залежи лития и других ценных минералов. И, помимо этого, находясь там, можно контролировать окружающий регион", – считает Дмитрий Журавлев.
Но такие требования американского лидера могут не понравиться Китаю, который намерен вкладывать деньги в Афганистан, выразил мнение эксперт.

"Они (Китай – прим.) не хотят вкладывать деньги в страну, которую будут контролировать американцы. В Центральной Азии у Штатов нет военных баз. Но может появиться в Афганистане. И это китайцам, конечно, не нравится", – считает политолог.

Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали также заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
