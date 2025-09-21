https://crimea.ria.ru/20250921/tramp-potreboval-nemedlenno-vernut-ssha-aviabazu-bagram-v-afganistane-1149596618.html

Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.Президент США пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

