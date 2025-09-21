Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/tramp-potreboval-nemedlenno-vernut-ssha-aviabazu-bagram-v-afganistane-1149596618.html
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Об этом американский лидер сказал... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T07:43
2025-09-21T08:16
новости
сша
дональд трамп
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/83/1111168361_0:171:3008:1863_1920x0_80_0_0_3d954c910bc4be8e94ad628e2325b4a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.Президент США пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/83/1111168361_212:184:2425:1844_1920x0_80_0_0_f1a274e563e4e20536fb6d4afbf89b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, дональд трамп, афганистан, в мире
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане

Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм и угрожает Афганистану

07:43 21.09.2025 (обновлено: 08:16 21.09.2025)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
"Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу – ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил – Соединенным Штатам Америки, – то произойдут плохие вещи", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".
Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСШАДональд ТрампАфганистанВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
09:11Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции
08:43Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
08:24В Новосибирской области рухнуло здание школы
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
07:43Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
07:1616 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:01Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
00:01Летнее тепло возвращается: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
23:59"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
21:29Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения" 2:51
21:17"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева
21:08Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:59Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20:34Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве
Лента новостейМолния