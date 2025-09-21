https://crimea.ria.ru/20250921/tramp-potreboval-nemedlenno-vernut-ssha-aviabazu-bagram-v-afganistane-1149596618.html
Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
2025-09-21T07:43
07:43 21.09.2025 (обновлено: 08:16 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
"Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу – ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил – Соединенным Штатам Америки, – то произойдут плохие вещи", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".
Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле неприемлемо для Исламского Эмирата и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
