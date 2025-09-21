https://crimea.ria.ru/20250921/srednevekovoe-borodino-kak-russkie-polki-razbili-mamaya-na-kulikovom-pole-1149174956.html

Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле

Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле

21 сентября отмечается День воинской славы России в память о победе русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарским войском... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T10:10

2025-09-21T10:10

2025-09-21T07:44

защитники земли русской

эксклюзивы риа новости крым

история

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593131_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_80590ffaca0eac2f1329f1c85ce8ad04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 21 сентября отмечается День воинской славы России в память о победе русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарским войском ордынского темника в битве на Куликовом поле. Хотя победа и не привела к окончательному освобождению земель Руси от монголо-татарского ига, но имела огромное политическое значение для дальнейшего объединения восточнославянских княжеств, а также колоссальную психологическую силу, поскольку именно Куликовская битва запустила процессы формирования русской нации и русской государственности.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Ослабление Орды и усиление МосквыРаздробленная и разобщенная княжескими междоусобицами Русь в XIII веке была порабощена пришедшими с Востока кочевниками-завоевателями во главе с ханом Батыем. Русские княжества, за исключением Новгорода, Пскова и Смоленска, подверглись жесточайшему разорению и разграблению. По данным археологов, порядка 50 городов, такие как Рязань (не путать с нынешней Рязанью, выросшей на основе города Переяславль-Рязнаский), Козельск и другие, а также множество деревень были полностью уничтожены вместе с большей частью жителей. Значительно разрушены были Владимир, Тверь, Суздаль, Киев и другие города.Русь оказалась под игом Золотой Орды, подвергалась постоянным набегам, платила ханам дань, а князья вынуждены были получать разрешение (ярлык) у потомков Чингисхана на то, чтобы занять престол. Монголо-татарское иго, по оценкам специалистов, отбросило экономическое, социально-политическое и культурное развитие русских земель на несколько столетий назад. Правители Орды различными способами препятствовали объединению русских земель, поддерживая одних князей и ослабляя других в борьбе за великокняжеский престол.Однако уже в XIV веке политическая ситуация стала постепенно меняться. Могущество и влияние Орды неуклонно слабело, в первую очередь по причине внутренних распрей и конфликтов между различными группировками знати за власть. В историю эта междоусобица вошла под названием "Великая замятня". За 20 лет на троне сменили друг друга около 25 ханов, каждый из которых убивал предыдущего и вырезал всех его ближайших родственников.Темник (так именовались военачальники Орды из числа феодальной знати) Мамай в результате этой борьбы взял под свой контроль ордынские земли между Волгой и Днепром, а также на территории Крыма и Предкавказья.Тогда Мамай стал готовить более масштабный поход на Русь, вступив с этой целью в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем. По поводу роли Олега Рязанского существуют различные точки зрения. Одни именуют его предателем Руси, другие полагают, что у него просто не было выбора – в случае отказа Мамаю рязанская земля, расположенная ближе всего к границам Орды, первой подверглась бы тотальному разорению. К тому же, как свидетельствуют летописи, Олег в тайне снабжал Дмитрия разведданными о передвижении монголо-татарских войск перед Куликовской битвой, при этом в самом сражении не участвовал.Ход битвы и численность войскУзнав о готовящемся походе, Дмитрий Иванович начал собирать рать, привлекая войско из других русских земель. На его призыв откликнулись 27 русских городов и княжеств, в том числе Псков, Брянск, Полоцк, Кострома и другие.В августе 1380 года войско Мамая, в состав которого входили в том числе воины покоренных народов Поволжья и Предкавказья, дошло до устья реки Воронеж в верховьях Дона и стало ожидать союзников из Литвы. Собранное Дмитрием русское войско выдвинулось навстречу ордынцам, чтобы не дать им объединиться с литовскими силами. Это принесло свои плоды. После того, как Ягайло узнал о численности выдвинувшегося навстречу Мамаю русского воинства, он остановил свою армию.Согласно летописи, русское войско выстроилось в боевой порядок: в центре – Большой полк, на флангах – полки Правой и Левой руки. Перед главными силами в центре стоял Передовой полк (авангард). За левым флангом находился резерв, а еще дальше, в лесу – Засадный полк, состоявший из отборной конницы. Хотя некоторые историки считают, что в XIV веке такого построения еще не было, и летописец перенес реалии XVI века на более ранее время.По поводу численности как русского войска, так и рати Мамая на Куликовом поле до сих пор идут споры. Разброс оценок огромен – от нескольких сотен тысяч до нескольких тысяч с обеих сторон. И реалии тех времен, и сам размер Куликова поля убедительно развеивают версии о "сотнях тысяч". Скорее всего, речь могла идти о не более чем о 20 тысячах воинов с обеих сторон. Хотя и эту оценку некоторые историки считают завышенной примерно вдвое. Но даже если речь идет о 10-15 тысячах воинов, это колоссальные армии по меркам того времени.По легенде, битва началась с поединка между иноком Троицкого монастыря Пересветом и монгольским воином Челубеем. Они сошлись верхом на конях и с такой силой ударились копьями, что оба погибли. Хотя многие историки подвергают сомнению достоверность этих сведений, как и благословение, полученное Донским от Сергия Радонежского перед сражением.Сама битва, по данным летописей, длилась около трех часов. Русские полки сдерживали натиск конницы противника. Когда Передовой полк практически полностью пал под ударом врага, татары обрушились на Большой полк. Под жесточайшим натиском и большими потерями главным силам Дмитрия удалось выстоять.Точные цифры потерь в Куликовской битве 1380 года отсутствуют. Ордынское войско было уничтожено практически полностью, а потери русского воинства некоторые историки оценивают от трети до половины от общей численности. Павших русичей, как отмечал летописец, собирали и хоронили на протяжении семи дней.Значение победы на Куликовом полеВыгоду от победы Дмитрия, получившего в честь битвы на Куликовом поле прозвище Донской, извлек главным образом хан Тохтамыш. Он уничтожил потерявшего авторитет и политическое влияние Мамая и через два года после Куликовской битвы в ходе военного похода на Русь разорил Москву и другие города. Русские княжества снова стали платить дань Орде.Куликовская битва стала одним из центральных элементов русского национального самосознания. Несмотря на окружающую это событие мифологию, оно по сегодняшний день выполняет объединяющую и воспитательную функции. По мнению многих историков, именно с Куликовской битвы начало формироваться единое русское государство."На Куликово поле пошли дружины отдельных княжеств северо-восточной Руси, а вернулся единый русский народ", – писал по этому поводу историк Лев Гумилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

защитники земли русской, история, память, инфографика