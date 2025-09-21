https://crimea.ria.ru/20250921/rozhdestvo-bogoroditsy-chto-izobrazheno-na-ikone-1140325393.html

Рождество Богородицы: что изображено на иконе

Рождество Богородицы: что изображено на иконе - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Рождество Богородицы: что изображено на иконе

Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают ежегодно 21 сентября примерно с VI века. Этому событию, очень важному в христианстве, посвящено немало... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T09:44

2025-09-21T09:44

2025-09-21T08:15

религия

инфографика

рпц (русская православная церковь)

православие

культура

россия

общество

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140505786_0:394:2610:1862_1920x0_80_0_0_f76423a5c089c792b5f41d6d5218bb9a.jpg

Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают ежегодно 21 сентября примерно с VI века. Этому событию, очень важному в христианстве, посвящено немало церковных фресок и икон.Родители Марии – святая Анна и святой Иоаким. Более 50 лет они были в браке и жили очень благочестивой жизнью, но не имели детей, что считалось у иудеев Божьим наказаньем за грехи. Но однажды Ангел господень возвестил паре о том, что у них зачата дочь, через ко­то­рую получит спасение весь род че­ло­ве­че­ский.Икона изображает события, сразу же последовавшие родам. Интересно, что некоторые фрагменты изображения заимствованы из изображений рождения героев или мифических персонажей в античности.На канонической иконе Анна изображается крупнее всех фигур, полулежащая на высоком ложе. Около святой Анны – жены с дарами в честь знаменательного события в жизни семьи. Иногда они держат в руках красивую посуду, ларцы, а иногда авторы икон изображают яства на столе. Иногда служанки могут обмахивать роженицу и ее дитя опахалами.Около Анны – повитуха с новорожденной Богородицей, которую та омывает или только готовится омыть. Трогательный жест – повитуха проверяет температуру воды в тазу: так же, как на протяжении множества веков делают матери, купающие маленьких детей.Фигура отца святой новорожденной Иоакима появляется в иконографике не сразу, а только с 13 века. Дело в том, что изначально к родовому процессу мужчины не допускались. Все происходило на женской половине дома.Но со временем фигуру Иоакима стали включать в композицию, сначала он как будто бы заглядывает в окно. Но с течением времени Иоаким становится все ближе и ближе к фигуре своей жены Анны: он стоит или сидит около нее, как будто зашел приободрить супругу и полюбоваться на только что появившуюся на свет дочь.

https://crimea.ria.ru/20240713/prosit-o-zaschite-i-pobede-v-krym-privezli-ikonu-kazanskoy-bozhey-materi-1138830328.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рпц (русская православная церковь), православие, культура, россия, общество, праздники и памятные даты