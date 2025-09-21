Рейтинг@Mail.ru
Рождество Богородицы: что изображено на иконе - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Рождество Богородицы: что изображено на иконе
Рождество Богородицы: что изображено на иконе - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Рождество Богородицы: что изображено на иконе
Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают ежегодно 21 сентября примерно с VI века. Этому событию, очень важному в христианстве, посвящено немало... РИА Новости Крым, 21.09.2025
Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают ежегодно 21 сентября примерно с VI века. Этому событию, очень важному в христианстве, посвящено немало церковных фресок и икон.Родители Марии – святая Анна и святой Иоаким. Более 50 лет они были в браке и жили очень благочестивой жизнью, но не имели детей, что считалось у иудеев Божьим наказаньем за грехи. Но однажды Ангел господень возвестил паре о том, что у них зачата дочь, через ко­то­рую получит спасение весь род че­ло­ве­че­ский.Икона изображает события, сразу же последовавшие родам. Интересно, что некоторые фрагменты изображения заимствованы из изображений рождения героев или мифических персонажей в античности.На канонической иконе Анна изображается крупнее всех фигур, полулежащая на высоком ложе. Около святой Анны – жены с дарами в честь знаменательного события в жизни семьи. Иногда они держат в руках красивую посуду, ларцы, а иногда авторы икон изображают яства на столе. Иногда служанки могут обмахивать роженицу и ее дитя опахалами.Около Анны – повитуха с новорожденной Богородицей, которую та омывает или только готовится омыть. Трогательный жест – повитуха проверяет температуру воды в тазу: так же, как на протяжении множества веков делают матери, купающие маленьких детей.Фигура отца святой новорожденной Иоакима появляется в иконографике не сразу, а только с 13 века. Дело в том, что изначально к родовому процессу мужчины не допускались. Все происходило на женской половине дома.Но со временем фигуру Иоакима стали включать в композицию, сначала он как будто бы заглядывает в окно. Но с течением времени Иоаким становится все ближе и ближе к фигуре своей жены Анны: он стоит или сидит около нее, как будто зашел приободрить супругу и полюбоваться на только что появившуюся на свет дочь.
Рождество Богородицы: что изображено на иконе

Рождество Богородицы - что изображено на иконе

09:44 21.09.2025
 
Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают ежегодно 21 сентября примерно с VI века. Этому событию, очень важному в христианстве, посвящено немало церковных фресок и икон.
Родители Марии – святая Анна и святой Иоаким. Более 50 лет они были в браке и жили очень благочестивой жизнью, но не имели детей, что считалось у иудеев Божьим наказаньем за грехи. Но однажды Ангел господень возвестил паре о том, что у них зачата дочь, через ко­то­рую получит спасение весь род че­ло­ве­че­ский.
Икона изображает события, сразу же последовавшие родам. Интересно, что некоторые фрагменты изображения заимствованы из изображений рождения героев или мифических персонажей в античности.
На канонической иконе Анна изображается крупнее всех фигур, полулежащая на высоком ложе. Около святой Анны – жены с дарами в честь знаменательного события в жизни семьи. Иногда они держат в руках красивую посуду, ларцы, а иногда авторы икон изображают яства на столе. Иногда служанки могут обмахивать роженицу и ее дитя опахалами.
Икона Рождество Пресвятой БогородицыИкона Рождество Пресвятой Богородицы
Около Анны – повитуха с новорожденной Богородицей, которую та омывает или только готовится омыть. Трогательный жест – повитуха проверяет температуру воды в тазу: так же, как на протяжении множества веков делают матери, купающие маленьких детей.
Фигура отца святой новорожденной Иоакима появляется в иконографике не сразу, а только с 13 века. Дело в том, что изначально к родовому процессу мужчины не допускались. Все происходило на женской половине дома.
Но со временем фигуру Иоакима стали включать в композицию, сначала он как будто бы заглядывает в окно. Но с течением времени Иоаким становится все ближе и ближе к фигуре своей жены Анны: он стоит или сидит около нее, как будто зашел приободрить супругу и полюбоваться на только что появившуюся на свет дочь.
Лента новостейМолния