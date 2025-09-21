https://crimea.ria.ru/20250921/mchs-likvidirovali-pozhar-v-shkole-forosa-posle-ataki-vsu-1149609707.html

МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ

МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 21.09.2025

МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ

Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T23:50

2025-09-21T23:50

2025-09-21T23:51

крым

форос

ялта

большая ялта

происшествия

атаки всу

атаки всу на крым

пожар

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым.ВСУ атаковали Крым в воскресенье вечером. По информации Минобороны, в результате удара два человека погибли и 15 получили ранения. При атаке на курортный поселок Форос были зафиксированы повреждения в санатории и местной школе.В МЧС сообщили, что информация о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступила около восьми часов вечера 21 сентября. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его локализовали в 20:54, а полностью ликвидировали в 22:51.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250921/udar-vsu-po-krymu-est-zhertvy-i-razrusheniya-1149608648.html

крым

форос

ялта

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, форос, ялта, большая ялта, происшествия, атаки всу, атаки всу на крым, пожар, гу мчс рф по республике крым