МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T23:50
2025-09-21T23:51
крым
форос
ялта
большая ялта
происшествия
атаки всу
атаки всу на крым
пожар
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым.ВСУ атаковали Крым в воскресенье вечером. По информации Минобороны, в результате удара два человека погибли и 15 получили ранения. При атаке на курортный поселок Форос были зафиксированы повреждения в санатории и местной школе.В МЧС сообщили, что информация о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступила около восьми часов вечера 21 сентября. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его локализовали в 20:54, а полностью ликвидировали в 22:51.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
форос
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
крым, форос, ялта, большая ялта, происшествия, атаки всу, атаки всу на крым, пожар, гу мчс рф по республике крым
МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ

МЧС: пожар в школе Фороса после атаки ВСУ ликвидирован

23:50 21.09.2025 (обновлено: 23:51 21.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым.
ВСУ атаковали Крым в воскресенье вечером. По информации Минобороны, в результате удара два человека погибли и 15 получили ранения. При атаке на курортный поселок Форос были зафиксированы повреждения в санатории и местной школе.
В МЧС сообщили, что информация о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступила около восьми часов вечера 21 сентября. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытию к месту происшествия установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его локализовали в 20:54, а полностью ликвидировали в 22:51.
"Пострадал один человек. Всего для тушения пожара привлекалось 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек, 9 единиц техники",- проинформировали в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вчера, 23:07
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
 
КрымФоросЯлтаБольшая ЯлтаПроисшествияАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПожарГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
