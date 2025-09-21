МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
23:50 21.09.2025 (обновлено: 23:51 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пожар в атакованной украинскими БПЛА школе в поселке Форос ликвидирован, сообщили в республиканском главке МЧС России по Республике Крым.
ВСУ атаковали Крым в воскресенье вечером. По информации Минобороны, в результате удара два человека погибли и 15 получили ранения. При атаке на курортный поселок Форос были зафиксированы повреждения в санатории и местной школе.
В МЧС сообщили, что информация о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступила около восьми часов вечера 21 сентября. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытию к месту происшествия установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его локализовали в 20:54, а полностью ликвидировали в 22:51.
"Пострадал один человек. Всего для тушения пожара привлекалось 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек, 9 единиц техники",- проинформировали в ведомстве.
