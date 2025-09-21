https://crimea.ria.ru/20250921/massirovannyy-obstrel-doma-v-zaporozhskoy-oblasti-raneny-10-chelovek-1149599333.html

ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб

ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025

ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб

ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения – он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Балицкий.Также зафиксированы удары по частному сектору Васильевки – известно уже об одном погибшем местном жителе, сообщил губернатор.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.В четверг женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке в Запорожской области. Во вторник при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

