ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T12:31
2025-09-21T12:31
2025-09-21T13:49
новости
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения – он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Балицкий.Также зафиксированы удары по частному сектору Васильевки – известно уже об одном погибшем местном жителе, сообщил губернатор.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.В четверг женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке в Запорожской области. Во вторник при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
Новости
ru-RU
новости, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12 человек ранены и один погиб при обстреле многоквартирного дома в Запорожской области
12:31 21.09.2025 (обновлено: 13:49 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной", – проинформировал глава региона.
По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения – он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Балицкий.
Также зафиксированы удары по частному сектору Васильевки – известно уже об одном погибшем местном жителе, сообщил губернатор.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.
В четверг
женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке в Запорожской области. Во вторник при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена
действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.
