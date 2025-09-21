Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/massirovannyy-obstrel-doma-v-zaporozhskoy-oblasti-raneny-10-chelovek-1149599333.html
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T12:31
2025-09-21T13:49
новости
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149599411_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_888bc52d3ea7e8ea6dd68a8ea82623bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения – он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Балицкий.Также зафиксированы удары по частному сектору Васильевки – известно уже об одном погибшем местном жителе, сообщил губернатор.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.В четверг женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке в Запорожской области. Во вторник при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149599411_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05aeb68d623f6d4b5f73aba1b62dcc84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб

12 человек ранены и один погиб при обстреле многоквартирного дома в Запорожской области

12:31 21.09.2025 (обновлено: 13:49 21.09.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоОбстрел ВСУ Васильевского муниципального округа в Запорожской области
Обстрел ВСУ Васильевского муниципального округа в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. ВСУ при обстреле Запорожской области ударили по многоквартирному жилому дому – 12 человек ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной", – проинформировал глава региона.

По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения – он в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Балицкий.
Также зафиксированы удары по частному сектору Васильевки – известно уже об одном погибшем местном жителе, сообщил губернатор.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона предупредил об опасности повторных ударов.
В четверг женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке в Запорожской области. Во вторник при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
09:11Кроссворды и танцы для здоровья мозга: психиатр о профилактике деменции
08:43Когда ждать последнего в этом году солнечного затмения
08:24В Новосибирской области рухнуло здание школы
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
07:43Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане
07:1616 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:01Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
00:01Летнее тепло возвращается: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
Лента новостейМолния