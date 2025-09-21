https://crimea.ria.ru/20250921/letnee-teplo-vozvraschaetsya-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149577302.html

Летнее тепло возвращается: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.09.2025

погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

судак

ялта

алушта

феодосия

евпатория

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +14...16, днем воздух прогреется до +25 градусов.

