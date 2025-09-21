Летнее тепло возвращается: погода в Крыму в воскресенье

Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-21T00:01
2025-09-20T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +14...16, днем воздух прогреется до +25 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 21.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЛето в Ялте
Лето в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит умеренно теплую погоду без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер 21 сентября северо-восточный ночью 7-12 местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +16, днем +20…25, в горах +14…19", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23.
Погода наладится и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +14...16, днем воздух прогреется до +25 градусов.
